2021/08/17 | 07:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية على أن "التحايل" على "السعودة" يعتبر خيانة للبلاد وولاة الأمر، لافتا إلى مثل من يتقاضى راتبا دون عمل عبر شركات "سعودة" يعتبر مكسبا مذموما لا يجوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو هيئة كبار العلماء يحذر من الاحتيال على "السعودة" ويؤكد أنها "سلاح ذو حدين") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو هيئة كبار العلماء يحذر من الاحتيال على "السعودة" ويؤكد أنها "سلاح ذو حدين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).