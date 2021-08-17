توكل كرمان تغرد عن

2021/08/17 | 07:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطرق الناشطة اليمنية، توكل كرمان، إلى ما يحدث في أفغانستان وبين ما وصفته بـ"الانقلاب" على الديمقراطية في تونس مؤكدة على أن " حركات اسلامية كثيرة ستندم انها اتبعت نهج النهضة ولم تفعل ما فعلته حركة طالبان".

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