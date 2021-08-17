موقع أميركي يكشف حقيقة صورة الأفغان على متن طائرة عسكرية ووجهتهم

2021/08/17 | 07:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما فرضت حركة "طالبان" سيطرتها على البلاد، انتشرت صور ومقاطع فيديو عدة لأفغان حاولوا الهروب من حكم الحركة التي طردت من السلطة منذ عشرين عاما، وكان أبرزها صورة لطائرة عسكرية أميركية اكتظت بمدنيين فارين من أفغانستان.

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