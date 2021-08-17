2021/08/17 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان الحزب الشيوعي السوداني : جذور النشأة والتكوين والتطور تأليف : تاج السر عثمان الخرطوم : اغسطس 2021 المحتويات تقديم 1- النشأة امتداد للحركة الوطنية الحديثة 2- غرس بذور الفكر الاشتراكي .3- اتساع الفكر الماركسي بعد الحرب العالمية الثانية 4- ارهاصات التكوين.



5- الحزب ومؤتمر الخريجين ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزب الشيوعي السوداني: جذور النِشأة والتكوين والتطور - تاج السر عثمان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحزب الشيوعي السوداني: جذور النِشأة والتكوين والتطور - تاج السر عثمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).