في التجربة الأفغانية والطوفان الطالباني - فريدة رمزي شاكر

2021/08/17 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فريدة_رمزي_شاكر كان لازم يحدث هذا المشهد في هذا التوقيت! نعم ، فإما نستيقظ أو نموت .أن تجد الماضي السحيق بكل بربريته و وحشيته وكارثته اللاإنسانية كجثة هامدة أمامك ، وعليك إجترارها لتحيي الفكر الرميم وتنفخ فيه قُبلة الحياة.



ومشهد يسجل كيف يمكن للحكم الديني أن يروِّع الشعوب المسالمة، ربما نراه لأول مرة مباشرة على الفضائيات، ولكنه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها دخول الناس في دينهم أفواجاً ، فمشاهد الغزو الهمجي ......





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