كاتب بريطاني يتحدث عن تطبيق

2021/08/17 | 07:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة "الغارديان" مقال رأي للصحفي والكاتب البريطاني كريس ستوكيل ووكر، وهو مؤلف كتاب "ازدهار تيك توك"، يقول فيه إن التطبيق الصيني سيصبح الفيسبوك الجديد وسيشكل مستقبل التكنولوجيا.

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