هل من ملامح أساسية تميز الوضع السياسي والاجتماعي الراهن في العراق ؟ - كاظم حبيب

2021/08/17 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب طبيعة النظام السياسي الحاكم في العراقمنذ 18 عاماً يواجه العراق أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية متفاقمة ومتشابكة ، أزمات ناتجة عن مجموعة من العوامل الأساسية المتداخلة والمتفاعلة فيما بينها والمعطلة لعملية التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والمعرقلة لأي تغيير منشود، يمكن تلخيصها في النقاط التالية : 1) عواقب السياسات والحروب السابقة والاحتلال: السياسة التي مارستها قوى الاحت ......





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