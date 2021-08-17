لا تراها دومًا.. شاهد حركة الآلاف من قناديل البحر في البحرين

2021/08/17 | 08:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما كان يجد اهتمامًا في تصوير قناديل البحر منذ صغره، خاصة أنها لا تتواجد في جميع المواسم..وعندما استطاع البحريني، هاني بدر، تصويرها أخيرًا ، حاز بدوره على المركز الأول في مسابقة يوم البيئة العالمي، والذي تنظمه شركة نفط البحرين "بابكو".

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