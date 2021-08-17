بناء على توجيهات وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة.. إطلاق خط ساخن للإبلاغ عن الحالات المرورية الطارئة

2021/08/17 | 08:27 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

وجه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود باستحداث الرقم الخاص لسيطرة مديرية المرور (455) والذي يعمل على مدار 24 وذلك للإبلاغ عن الحالات الطارئة.

وقالت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة إن منه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود وجه باستحداث الرقم الخاص لسيطرة مديرية المرور (455) والذي يعمل على مدار 24 ساعة ويتم من خلاله استقبال كافة الاتصالات من المواطنين الكرام لبغداد والمحافظات بالحالات الطارئة والحوادث، وكذلك فيما يخص الاختناقات المرورية والاستفسار حول مواقع تسجيل المركبات وأجازات السوق في عموم العراق.

إلى ذلك، تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من إلقاء القبض على تسعة متهمين بحوزتهم مواد كبيرة من المخدرات في أربعة محافظات.

وذكرت المديرية في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، ان «مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ألقت القبض على (9 ) متهمين في كل من محافظة ( البصرة، وذي قار، وواسط، والأنبار ) وضبطت بحوزتهم (1900) حبة مخدرة نوع كبتاجون ومادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي، وتمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين (28 و 32) مخدرات». كما تمكنت كوادر مديرية شؤون الإقامة من ألقاء القبض على (105) شخصا اجنبيا من مختلف الجنسيات مخالفا لشروط الإقامة في مناطق أطراف بغداد.

وذكرت مديرية شؤون الإقامة انه «تم القبض على ١٠٥ اجنبيا مخالفاً لشروط الإقامة في أطراف بغداد (عويريج..



وعلوة الرشيد) لمخالفتهم شروط قانون اقامة الاجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧».

وبينت، ان « جهود المديرية ما زالت مستمرة في ملاحقة الاجانب المخالفين والتعامل معهم وفق القوانـــين النافذة، حيث اهابت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة بالمواطنين عدم ايواء الاشخاص الاجانب المخالفين للقانون والابلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام».

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