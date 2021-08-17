لبنان: انفراجة في طريق تشكيل الحكومة

2021/08/17 | 08:27 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الاثنين، إنه يأمل في تشكيل حكومة جديدة في غضون اليومين المقبلين.ووصلت الأزمة المستمرة منذ عامين إلى نقطة حرجة الأسبوع الماضي مع نقص الوقود المستورد، ما أجبر المستشفيات والمخابز والخدمات الأساسية الأخرى على تقليص أو إغلاق أبوابها.



وبعد لقائه مع عون، قال رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، إنه لا يزال من الممكن تشكيل حكومة في اليومين المقبلين.



وقال إنه يتم التعامل مع القضايا واحدة تلو الأخرى على الرغم من أنه لا يعرف كيف سيتم حل المشكلة الأخيرة.



وأضاف: «ما أستطيع قوله إن نسبة تشكيل الحكومة أكثر من نسبة الاعتذار، ولكن لا شيء يثبت ذلك»، مشيراً إلى أن مرحلة تشكيل الحكومة دخلت في الأسماء.



وقُتل ما لا يقل عن 28 شخصاً في مطلع الأسبوع عندما انفجر خزان وقود بينما كان الناس البائسون يسارعون للحصول على البنزين.



وقبيل لقائه ميقاتي، أشار عون إلى اقتراب الاتفاق قائلاً: «نحن بصدد تشكيل الحكومة»، موضحاً في وقت لاحق أنها ستكون «في غضون يومين إن شاء الله».



وقال مصدر سياسي رفيع «إن الوضع يتطور إيجابياً.



(هناك) بعض القضايا التي ينبغي معالجتها، خصوصاً الأسماء».



وأوضح المصدر أن الدافع وراء هذا التحرك هو أن «الوضع برمته يتدهور والنظام كله ينهار».

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