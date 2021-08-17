مقتل جنديين أرمينيين بنيران جيش أذربيجان

2021/08/17 | 08:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أرمينيا مقتل اثنين من جنودها في اشتباك مع القوات الأذربيجانية الاثنين على الحدود بين البلدين، في أحدث مواجهة عسكرية بين الجارتين العدوتين منذ الحرب التي خاضتاها العام الماضي حول إقليم ناغورنو قره باغ المتنازع عليه.

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