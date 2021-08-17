رأي المجتمع بالنساء - نادية خلوف

2021/08/17 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف امرأة قوية، امرأة غير منضبطة، امرأة منفلتة تعابير اجتماعية تستهدف النساء اللواتي يقفن دون سند من رجل يتقاسمن معه الرّغيف.



مذكرات أمل لا تنتهي تقول:" وصفوني بالمرأة القوية أتدرون لماذا؟ الأمر ببساطة لأنني لم أشرح لهم سرّ استمرار زواجي برجل يصفونه هم " بالعرصة" و أصفه أنا بالمجنون .



نعم .



تزوجت مجنون وكان علي أن اداري نفسي من صراخه ، حاولت أن أفهمه بطريقة ما أن عليه أن يلتزم بالانفاق على ......





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