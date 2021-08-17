بايدن يقرر تخصيص 500 مليون دولار لمساعدة اللاجئين من أفغانستان

2021/08/17 | 08:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تخصيص 500 مليون دولار لمساعدة اللاجئين من أفغانستان.

وأصدر بايدن مذكرة توجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن لاستخدام قانون مساعدة الهجرة واللاجئين، للمساعدة في تلبية احتياجات اللاجئين والهجرة العاجلة غير المتوقعة للاجئين وضحايا النزاع والأشخاص المعرضين للخطر نتيجة الوضع في أفغانستان.

وكان الرئيس الأمريكي قال إن خروج القوات الأمريكية كان في وقته المناسب، مؤكدا أن بلاده سوف تستمر في دعم الشعب الأفغاني، وتشجيع الدبلوماسية الإقليمية، ودعم حقوق الإنسان.

المصدر: روسيا اليوم

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