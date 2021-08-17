العراق يتحرك للالتحاق بالتوجه العالمي لإنقاذ البيئة والتغييرات المناخية.. مجالات اقتصادية تقلل الاعتماد على النفط

2021/08/17 | 09:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة البيئة العراقية، الثلاثاء، عزمها المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في مؤتمر دولي خاص بالتغيرات المناخية في بريطانيا؛ بهدف تقليل استخدام النفط الخام كمصدر للطاقة والاقتصاد واستبداله بالقطاعات الأخرى.

وقال وزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي في تصريح تابعته “يس عراق” إن “الوزارة ستشارك نهاية العام الحالي مع الجهات ذات العلاقة في مؤتمر دولي خاص بالتغيرات المناخية في بريطانيا، اذ تهدف هذه المشاركة في اعلان البلد للتوجه نحو مبادرة الاقتصاد الايسر المستدام الساند، الذي يعني تقليل استخدام النفط الخام كمصدر للطاقة والاقتصاد واستبداله بالقطاعات الأخرى من صناعة وزراعة وسياحة، لاسيما استخدام التكنولوجيا في النشاطات الصناعية وبالتالي تنوع مصادر الدخل من جانب وخلق بيئة نظيفة من جانب اخر”.

وبين، أن “الحكومة تخطو بشكل جدي نحو استخدام الطاقات المتجددة بحسب ما جاء في ورقة الاصلاح الاقتصادي، التي تم التشجيع فيها نحو الاستخدام الامثل لهذه الطاقات”.

وأشار الفلاحي إلى، أن “رئاسة الوزراء اولت القطاع البيئي اهتماما بالغا في ظل تعاظم مشكلة التغير المناخي”، مشيرا الى ان “العراق جزء من التوجه الدولي لايجاد حلول جدية لهذه المشكلة، وبالتالي فان هناك حاجة لوجود رؤية مختلفة لدعم القطاع البيئي من خلال اطلاق مبادرة بهذا المجال تتضمن شمول الوزارة بدرجات الحذف والاستحداث لرفدها بالموظفين الجدد وتعيين ذوي الاختصاص بالمجال البيئي لمواجهة التحديات لاسيما التلوث والرقابة الاشعاعية في المنافذ الحدودية وبرنامج شؤون الالغام “.

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