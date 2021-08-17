2021/08/17 | 09:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن مسؤول أمني غربي عن عودة الرحلات الجوية العسكرية للإقلاع من مطار كابل، صباح اليوم الثلاثاء. ونقلت وكالة “رويترز” عن المسؤول أن مدرج المطار الذي كان يجتاحه، أمس الاثنين، آلاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افغانستان..



عودة الرحلات العسكرية للإقلاع من مطار كابل المركز الخبري الوطني.

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