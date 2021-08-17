الاتصالات تحدد طريقة لتحسين خدمة الانترنت

2021/08/17 | 09:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني تحدثت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، عن طريقة لتحسين خدمة الانترنت.ونفى المتحدث الرسمي باسم الوزارة رعد المشهداني، بحسب الصحيفة الرسمية، “وجود اي زيادة بأسعار خدمة الانترنت للمواطنين عبر شركات الخدمة”.[…]

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