2021/08/17 | 09:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى عائلة سعودية إلى تغيير المفاهيم عن بلادها من خلال ابتكار بطاقات بريدية فريدة تضم أبرز مواقع المملكة العربية السعودية تحت شعار "السعودية ليست فقط رمال وصحراء"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ليست مجرد رمال وصحراء"..هكذا تبدو السعودية بعيون أحد سكانها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ليست مجرد رمال وصحراء"..هكذا تبدو السعودية بعيون أحد سكانها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).