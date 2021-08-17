بابا الفاتيكان يدعو إلى الحوار وإنهاء الصراع في أفغانستان

2021/08/17 | 09:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا البابا فرنسيس، إلى الحوار من أجل إنهاء الصراع في أفغانستان، لكي يتسنى لشعبها الحياة في سلام وأمن واحترام متبادل.

جاءت دعوة بابا الفاتيكان في كلمة له بعد دخول عناصر حركة طالبان العاصمة كابل وإجلاء الولايات المتحدة الدبلوماسيين من سفارتها بطائرة هليكوبتر.

وقال للزوار في ساحة القديس بطرس: أضم صوتي للأصوات التي عبرت بشكل جماعي عن القلق إزاء الوضع في أفغانستان، وأطلب منكم الدعاء معي لإله السلام كي يتوقف ضجيج السلاح ويتم التوصل لحلول بطريق الحوار"، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف، "بهذه الطريقة وحدها يتمكن المقهورون في هذا البلد، من الرجال والنساء والكبار والأطفال، من العودة إلى ديارهم والعيش في سلام وأمن في ظل احترام تام متبادل".

ويوجد عدد قليل للغاية من المسيحيين في أفغانستان وجميعهم تقريبا من الأجانب في السفارات أو عمال الإغاثة

وجاء دخول طالبان إلى العاصمة تتويجا لمكاسب خاطفة حققتها الحركة بعد أن أطاحت بها الولايات المتحدة قبل 20 عاما، إثر هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

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