نظام جديد في أفغانستان. لماذا استولت حركة طالبان على أفغانستان بهذه السرعة؟ - عادل حبه

2021/08/17 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_حبه وجهة نظر روسيةنظام جديد في أفغانستان.



لماذا استولت حركة طالبان على أفغانستان بهذه السرعة؟حبكة تفاقم الوضع في أفغانستان في تموز 2021بقلم الصحفي الروسي غليب إبفانوفالمصدر: ترجمة عادل حبهصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن في الثامن من تموز الماضي: "إن احتمال أن تسيطر طالبان على البلاد بأكملها، هو إحتمال ضئيل للغاية.



إن طالبان ليسوا جيش فيتنام الشمالية.



حتى أنهم لا يقتربو ......





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