قصص وحواديت من العالم القديم (05) - محمد زكريا توفيق

2021/08/17 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق قورش: قبل سنوات قليلة من اختيار سولون رئيسا لأثينا، ولد أمير يستحق الذكر والإعجاب.



هو قورش ابن قمبيز، ملك بلاد فارس، وحفيد أستياجس، ملك ميديا.



أستياجس هو نفسه أهاسويروس في الكتاب المقدس.أخلاقيات الفرس كانت ممتازة في تلك الأيام.



البساطة في الثياب، والغذاء، والسلوك، كانت هي السائدة.



حتى قورش نفسه، تم تعليمه وتربيته على أن يكون بسيطا متواضعا متحكما في شهواته.



عندما كان صبيا، ا ......





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