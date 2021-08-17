انخفاض جديد باسعار النفط العالمية

2021/08/17 | 09:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، حيث قوبلت التوقعات بأن المنتجين الرئيسيين لن يعززوا الإمدادات في أي وقت قريب، بمخاوف من تباطؤ الطلب العالمي على الوقود وسط ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

ونزل خام برنت 2 سنت إلى 69.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0410 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه إلى 69.77 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض خام غرب الولايات المتحدة الوسيط 3 سنتات إلى 67.03 دولار للبرميل بعد أن وصل إلى 67.66 دولاراً في وقت سابق.

وتعافت الأسعار من خسائر اليوم السابق في التعاملات المبكرة بعد أن تحدثت مصادر في أوبك+ بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، تعتقد أن أسواق النفط لا تحتاج إلى مزيد من الخام أكثر مما تخطط للإفراج عنه في القادم، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة لإضافة الإمدادات لمنع ارتفاع أسعار النفط.

في الأسبوع الماضي، حثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة المنتجين على زيادة إنتاج النفط للتصدي لارتفاع أسعار البنزين التي يرونها تهديدًا للتعافي الاقتصادي العالمي.

لكن السوق تراجع قوته في منتصف الجلسة وسط مخاوف من عودة ظهور جائحة COVID-19.

ونمت المخاوف ايضاً بشأن ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، يوم الاثنين بعد أن هبطت معالجة الخام اليومية في البلاد الشهر الماضي إلى أدنى مستوى منذ مايو/ ايار 2020 حيث خفضت المصانع المستقلة الإنتاج وسط تشديد الحصص وارتفاع المخزونات وضعف الأرباح.

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