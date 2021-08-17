إنطلاق عملية أمنية واسعة لتطهير سلسلة جبال وبحيرة حمرين

2021/08/17 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

انطلقت عملية أمنية مشتركة، صباح اليوم الثلاثاء، لتطهير سلسلة جبال حمرين وبحيرة حمرين من أوكار داعش الإرهابي في محافظة ديالى .

وقال بيان للواء نداء ديالى، التابع للحشد الشعبي، تلقته (بغداد اليوم)، ان "العملية بدأت من قرية التينة باشتراك مع قطعات الجيش العراقي، لتفتيش سلسلة جبال حمرين في هذا المحور وصولاً إلى بحيرة حمرين".

وأوضح، ان "المحور الثاني بدأ من قرية عين ليلة بالاشتراك مع قطعات الجيش العراقي لتفتيش سلسة جبال حمرين في هذا المحور وصولاً الى بحيرة حمرين".

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