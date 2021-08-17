2021/08/17 | 09:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اغلق العشرات من خريجي الكليات والمعاهد اليوم الثلاثاء شارع الامام علي / ع /وسط الناصرية مطالبين بالتعيين.وذكرت شبكة اخبار الناصرية ان : العشرات من خريجي الكليات تظاهروا امام منبى ديوان المحافظة ذي قار وقاموا بقطع الطريق الرئيسي للمبنى الواقع في شارع الامام علي / ع / بالاطارات المحترقة ومنعوا مرور المركبات.واضافت ان :المحتجين طالبوا بتوفير فرص عمل لهم ضمن القطاع الحكومي./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العشرات من الخريجين يغلقون شارعا رئيسيا وسط الناصرية بالاطارات المحترقة مطالبين بالتعيين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العشرات من الخريجين يغلقون شارعا رئيسيا وسط الناصرية بالاطارات المحترقة مطالبين بالتعيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).