2021/08/17 | 09:30 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يوجه الوزارات والمؤسسات لدعم مهمة لجنة إعمار الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/17 | 09:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه الوزارات والمؤسسات لدعم مهمة لجنة إعمار الموصل) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه الوزارات والمؤسسات لدعم مهمة لجنة إعمار الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).