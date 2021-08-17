الحشد الشعبي والجيش يطلقان عملية عاشوراء الكرامة لملاحقة داعش في ديالى

2021/08/17 | 09:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العملية انطلقت باسم عاشوراء الكرامة وشملت تفتيش وتأمين حوض بحيرة حمرين ونهر نارين ومحور الشمال ضمن قاطع العمليات.

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