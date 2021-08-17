2021/08/17 | 09:36 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب تسريب لغاز البترول.. رصد سحابة ميثان كبيرة جنوبي العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/17 | 09:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب تسريب لغاز البترول.. رصد سحابة ميثان كبيرة جنوبي العراق) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب تسريب لغاز البترول.. رصد سحابة ميثان كبيرة جنوبي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).