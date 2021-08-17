الديمقراطي الكردستاني يعلن خوض الانتخابات كحزب مستقل

2021/08/17 | 09:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن تحالفاته ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.وقال القيادي في الحزب شوان محمد طه، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه تفاهمات وليس تحالفات مع اي قوى سياسية، وسيخوض التنافس الانتخابي كحزب مستقل، … Readmore

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