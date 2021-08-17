انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش الإرهابية في ديالى

2021/08/17 | 09:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في ديالى.

وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الجيش وبالاشتراك مع قوات الحشد الشعبي المتمثلة بالألوية ( 1- 4 – 20 – 23 – 24- 110- ولواء نداء ديالى )، شرعت صباح اليوم بعملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش ضمن ثلاثة أهداف رئيسة في ديالى".

وأضاف أن "العملية انطلقت باسم (عاشوراء الكرامة) وشملت تفتيش وتأمين حوض بحيرة حمرين ونهر نارين ومحور الشمال ضمن قاطع العمليات".

وتابع أن "العملية مستمرة وباسناد من طيران الجيش حتى تحقيق أهدافها بالقضاء على فلول داعش الإرهابية وقطع تحركاتها ضمن الأهداف المرسومة".

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