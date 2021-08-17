وضع كاردينال معارض للقاحات على جهاز تنفس بعد إصابته بكورونا

2021/08/17 | 10:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب كاردينال معارض للقاحات بفيروس كورونا، وتم وضعه على جهاز للتنفس بأحد مستشفيات ولاية ويسكونسن الأميركية.

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