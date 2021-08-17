الإمارات سادس أفضل وجهة عالمية للوافدين

2021/08/17 | 10:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي/ نينا/ نالت الإمارات المركز السادس عالمياً على قائمة أفضل 10 دول في العالم لدى الوافدين، والتي نشرها حديثاً «المعهد الأمريكي لسياسات الهجرة».وتفوقت الإمارات على كلٍ من فرنسا، كندا، أستراليا وإسبانيا، والتي جاءت في المراكز من السابع إلى العاشر، على التوالي.وأفاد المعهد بأنه أعد القائمة النهائية لأفضل 10 دول في العالم لدى العمالة الوافدة استناداً إلى بيانات لدراسة مطولة استمرت على مدى 60 عاماً، وتحديداً من عام 1960 إلى عام 2020.وأوضح المعهد أن بيانات الدراسة أكدت أن العمالة الوافدة على مستوى العالم تُفضل الوجهات التي ترغب بالانتقال للعيش والعمل فيها استناداً إلى عدة معايير موضوعية، وفي مقدمتها الأمان بمفاهيمه الثلاثة السياسي، الاقتصادي والاجتماعي، مستوى المعيشة، ارتفاع الأجور، انخفاض كُلفة المعيشة، وسهولة الحركة والنقل.وكانت صدارة القائمة من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية، وجاءت ألمانيا في المركز الثاني، فيما كانت المراكز من الثالث إلى الخامس من نصيب السعودية، وروسيا، والمملكة المتحدة على التوالي./انتهى

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