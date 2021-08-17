خبير اقتصادي لـ / نينا / : عجز الموازنات لن ينتهي بسبب ضخامة المصاريف 

2021/08/17 | 10:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري ان : العجز المالي للموازنات لن ينتهي بسبب ضخامة المصاريف السنوية.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / للانباء ان : العجز المالي في الموازنات لن ينتهي اذ كلما زاد سعر النفط قامت الحكومة بتضخيم المصاريف من أجل خلق عجز في الموازنه لتلك السنة.واضاف الشمري ان : الامر كما هو في مزاد العملة اذ كلما ارتفع سعر النفط كلما زادت مبيعات مزاد العملة...لغرض أضعاف الاقتصاد وفتح بوابات للفساد وبتخطيط خارجي.

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