2021/08/17 | 10:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشفت وزارة الزراعة، عن أسباب نفوق الأسماك وارتفاع أسعارها في الأسواق.

وقال وكيل الوزارة ميثاق عبد الحسين، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "هناك سببين لنفوق الأسماك، الأول هو المسببات المرضية المختلفة الجرثومية أو الفيروسية، أما الثاني فيأتي من عوامل غير مرضية وتشمل زيادة نسبة الملوحة في المياه ووجود مواد كيمياوية ملوثة كالسموم مثلًا أو أن يكون هناك نفوق بسبب الأعلاف".

وأضاف، أن "النفوق في الأنهار ومصبات المبازل أو المصب العام يأتي كذلك بسبب الصيد الجائر واستخدام المواد السمية أو الوسائل الكهربائية الممنوعة"، مشيرًا إلى أن "هذه العمليات غالبًا ما تكون بنطاق محدود، عكس ما يكون عليه النفوق لأسباب مرضية".

وتابع أن "أغلب من يقومون بعمليات رمي السموم يقعون تحت طائلة القانون"، موضحًا أن "محاولات منع الصيد الجائر مستمرة، ولكن ذلك لا يمنع من وجود خروق تحدث بين الحين والآخر".

وبشأن ارتفاع اسعار الأسماك، أكد عبد الحسين أن "ارتفاع الأسعار يأتي بسبب العرض والطلب المرتبط بالموسم، إضافة إلى ارتفاع أسعار العلف عالميًا ومحليًا، فضلًا عن رفع سعر صرف الدولار"، موضحًا أن "جميع هذه العوامل تضاف إلى سعر تكلفة الإنتاج".

وأكد أن "الوزارة تطلق باستمرار الإصبعيات، إضافة إلى استمرار أقراض مشاريع تربية الأسماك مع توفير الأعلاف والأدوية".

وأمس، حذرت لجنة الزراعة النيابية، من ظاهرة نفوق الأسماك في الوسط والجنوب، بعد اكتفاء العراق منها.

اقرأ/ي أيضًا:

لجنة الزراعة تحذر من ظاهرة نفوق الأسماك: جهات خارجية حرّكت أدواتها

صور| الأسماك العراقية تسترد عرشها بفضل الجائحة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تصدر توضيحًا بشأن نفوق الأسماك وتكشف أسباب ارتفاع الأسعار) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تصدر توضيحًا بشأن نفوق الأسماك وتكشف أسباب ارتفاع الأسعار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).