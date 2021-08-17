استئناف الرحلات الجوية من مطار كابل

2021/08/17 | 10:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ استؤنفت صباح ,اليوم الثلاثاء , الرحلات الجوية من مطار كابل التي علقت امس نتيجة وجود حشود من الافغان على مدرج المطار .وقال مسؤول أمني غربي في مطار العاصمة الأفغانية كابول، إن الرحلات الجوية العسكرية لإجلاء الدبلوماسيين والمدنيين من أفغانستان بدأت في الإقلاع، صباح اليوم الثلاثاء".وأضاف المسؤول :"أن مدرج المطار الذي كان يعج بآلالاف من المستميتين على الهرب من العاصمة، بات خاليا من الحشود"./انتهى2

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