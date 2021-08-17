2021/08/17 | 10:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن إضافة مادة التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية في المدارس.وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق، بحسب الوكالة الرسمية، إن “المقترحات عادة تقدم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية توضح بشأن اضافة مادة إعلامية ضمن المناهج الدراسية المركز الخبري الوطني.

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