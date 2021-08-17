تصريح جديد من الاتصالات حول الكابل الضوئي والانترنت الوطني

2021/08/17 | 10:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

نفت وزارة الاتصالات، الثلاثاء، وجود أي زيادة بأسعار خدمة الانترنت للمواطنين عبر شركات الخدمة، مشيرة الى أن المشروع الوطني سيعمم في مناطق بغداد جانب الرصافة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الـوزارة رعد المشهداني في تصريح صحفي تابعته “يس عراق”، “دعم الوزارة للخدمة عبر رفد هذه الشركات بالمدات فائقة السرعة خلال الاشهر الاخيرة، لتحسين جودة الخدمة وزيادة سرعتها”.

وأشار الى “وجود إقبال كبير على مشروع (الفايبر تو هوم) الذي اعتمد بمناطق الكرخ، كونه يوفر خدمات الانترنت والاتصالات بأسعار مدعومة”.

ونوه الى ان “المشروع الوطني للانترنت والكيبل الضوئي يعملان بشكل جيد بمنطقة زيونة، ومن المؤمل تعميم خدمته بين مناطق الرصافة”.

وكانت وزارة الاتصالات قد اكدت في وقت سابق المباشرة باعتماد تقنيات حديثة لتقديم خدمات انترنت جيدة وبأسعار مسيطر عليها، فيما كشفت عن أسباب القيام بأكبر عملية تحديث للبنى التحتية.

ويذكر أنه وعلى الرغـم من الوعود الحكومية المستمرة بتقديم خدمات افضل، لا يزال العراق الاسـوأ اقليميا في خدمات الانترنت، في وقـت، يقترب فيه عدد من الـدول من الدخول في خدمات الجيل الخامس.

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