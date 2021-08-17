هل ستعترف الولايات المتحدة بطالبان كحكومة شرعية؟ بلينكن يوضح لـCNN

2021/08/17 | 10:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سأل مذيع CNN، جيك تابر، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عما إن كانت الولايات المتحدة ستعترف بطالبان كحكومة شرعية لأفغانستان.إليك كيف كان ردّه.

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