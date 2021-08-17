بعد اعتقاله.. قائد القوة الجوية يصدر بيانا ويتهم هذه الجهات

2021/08/17 | 10:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى قائد القوة الجوية السابق الفريق الطيار الركن المتقاعد أنور حمد أمين، الثلاثاء، ما تداولته وسائل الإعلام بشأن هروبه أثناء عملية تسليمه إلى القضاء في العاصمة بغداد.

وذكر حمد أمين في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه،(17 آب 2021)، أن "ما حصل وبعد الخروج من المحكمة حدثت مشادة كلامية بسيطة ما بين احد افراد المفرزة التابعة لمركز الشرطة وأحد المرافقين للفريق حول آلية صعوده في عجلة المفرزة والتوجه الى المركز".

واضاف البيان، انه "تم الاعتراض من قبل أحد المرافقين للفريق كونه ضابطا سابقا وبرتبة كبيرة مما اضطر الفريق إلى ترك المكان وتأجير سيارة أجرة والذهاب إلى مركز شرطة الصالحية لوحده كي لايفسرها البعض حسب مرامهم الخبيث وتشويه الصورة وخاصة ان الحادثة أمام باب المحكمة، و لكونه رجلا مهنيا وقانونيا لم يفكر بالهروب ابداً وهو يؤمن بالقضاء العراقي النزيه، وأن القانون فوق الجميع وخاصة هو رجل عسكري ومهني ويؤمن بالقضاء العراقي والقوانين الصادرة منه".

واوضح، ان "حمد أمين يعتبر نفسه احد الضباط الذين خدموا بكل اخلاص في سبيل هذا البلد طيلة فترة خدمته التي تمتد لأكثر من 35 سنة و ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل وحدة العراق وأارضه وشعبه".

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