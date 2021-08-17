على خطى أفلام المغامرة.. تاجر مخدرات عراقي يفر من السجن بهذه الطريقة (صور)

2021/08/17 | 10:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الثلاثاء، بهروب سجين موقوف بتهمة تجارة المخدرات والاسلحة بمحافظة البصرة.

وذكر المصدر لأـ NRT عربية، نسخة منه، (17 آب 2021)، ان "سجينا موقوفا تمكن من الهرب ليلة امس خلال اخراجه للتنظيف بمركز الجمهورية احدى مناطق مركز محافظة البصرة".

واضاف، ان "قيادة الشرطة اصدرت برقية عممتها على جميع الدوريات تضمنت صورة واسم السجين الهارب"، لافتا الى انه "تم توقيف ضابط المركز وافراد الشرطة الذين كانوا في الواجب".

واوضح المصدر، ان "السجين والذي يدعى (عباس سعد عبدالكريم ابراهيم الكناني) من تولد 1998 مطلوب وفق المواد 24 اسلحة و 32 مخدرات".

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