أول طائرة تنقل فرنسيين تم إجلاؤهم من أفغانستان تهبط في أبوظبي

2021/08/17 | 11:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت ليل الثلاثاء، أول طائرة عسكرية فرنسية تنقل فرنسيين تم إجلاؤهم من أفغانستان، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحسب ما أعلنته وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورانس بارلي.

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