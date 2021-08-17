ما مصير استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.. لجنة برلمانية ترد

2021/08/17 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حددت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، اليوم الثلاثاء، مصير استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في مجلس النواب، فيما اكدت انه مازال قائم حتى اللحظة.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت، لـ(بغداد اليوم)، ان "استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في مجلس النواب، مازال قائم حتى اللحظة"، لافتة الى ان "تعطيل جلسات البرلمان، اثر على هذه الاستجوابات، خصوصاً ان هناك قوى سياسية تعمل على تعطيل اي جلسة يكون فيها استجواب لوزير المالية أو محافظ البنك المركزي، من خلال توجيه النواب بمقاطعة الجلسة، لكسر النصاب".

وبينت جودت ان "العمل الرقابي للبرلمان العراقي، اصبح اسير الصفقات والمجاملات السياسية، ولهذا لم نرى دور رقابي حقيقي للبرلمان من استجواب المسؤولين واقالتهم، رغم ان هناك قناعة كبيرة لدى النواب، بفشل غالبية اعضاء الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

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