2021/08/17 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، عن الحصيلة النهائية لاستهداف دورية للحشد العشائري في ديالى.

وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي في تصريح لـ( بغداد اليوم)، ان "الحصيلة النهائية لتفجير عبوة ناسفة على دورية للحشد العشائري لواء نداء ديالى في محيط بحيرة حمري شمال شرق بعقوبة بلغت اثنين من الشهداء و4 جرحى".

وأضاف ان "الدورية كانت تشارك في دعم عملية عسكرية واسعة انطلقت منذ ساعات الصباح الاولى لتعقب خلايا داعش من 4 محاور رئيسية".

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