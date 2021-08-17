اجواء مشمسة واستقرار بدرجات الحرارة لليومين المقبلين

2021/08/17 | 11:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا مشمسا واستقرارا بدرجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة ان : طقس يوم غد الاربعاء سيكون بعموم المناطق صحوا مشمسا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 25 مئوية والعظمى 43 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في ديالى 23 مئوية واعلاها في النجف 30 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك واربيل وديالى 41 مئوية واعلاها في ميسان والناصرية والبصرة 45 مئوية.وتبقى الاجواء على حالها يوم الخميس المقبل .طقسا صحوا وبدرجات حرارة مرتفعة قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتبقى على معدلاتها المسجلة في اليوم السابق بالمنطقة الشمالية./انتهى3

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