مهرجان دبي لمسرح الشباب 2021 نوفمبر / تشرين الثاني القادم

2021/08/17 | 11:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي/ نينا/ قررت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عقد «ملتقى مهرجان دبي لمسرح الشباب 2021» خلال الفترة من 19 حتى 25 من تشرين الثاني المقبل.وعقدت «دبي للثقافة» ملتقى افتراضياً جمع أعضاء مجالس إدارة المسارح الأهلية في جميع إمارات الدولة ونخبة من المواهب المسرحية الوطنية الشابة لتبادل الرؤى والأفكار بما يضمن تقديم نسخة ترقى إلى مستوى طموحات الإمارة والطاقات المسرحية وتتناسب مع طبيعة المرحلة.وأوضحت فاطمة الجلاف مديرة إدارة الفنون الأدائية بالإنابة من دبي للثقافة، أنه رغم عودة جزء كبير من الفعاليات الثقافية إلى الحياة الواقعية فإنها لا تزال تخضع لبعض الإجراءات الاحترازية الضرورية لضمان السلامة للجميع، ومن هنا ارتأت «دبي للثقافة» عقد «ملتقى مهرجان دبي لمسرح الشباب 2021» لمناقشة ماهية هذه الدورة من حيث المحتوى والشكل والآليات الجديدة التي تتماشى مع متطلبات الوقاية من جائحة كوفيد-19.وأشارت الجلاف إلى أهداف الملتقى..ومن أهمها خلق تلاحم بين «دبي للثقافة» والمسارح الأهلية الموجودة في دولة الإمارات وإشراكها في تنظيم المهرجان بشكل يتناسب مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وقالت نحرص دائماً على الاستفادة من الطاقات الشبابية من خلال توفير منصات للتفاعل معها والاستماع إلى أفكارها ورؤاها لذلك أتحنا الفرصة أمام كوكبة من المواهب المسرحية الشابة للمشاركة في هذا الملتقى وطرح مقترحاتها ووجهات نظرها.وقدم المشاركون في الملتقى الذي عقد عبر برنامج «زوم» مجموعة توصيات من أبرزها الآلية الجديدة التي سيتم من خلالها تحديد مكان المهرجان وتقرر انطلاق فعالياته في 19 نوفمبر 2021 حتى 25 من الشهر نفسه.كما اتفق المشاركون على الأعمال المسرحية الشبابية التي ستشارك في المهرجان وأكدوا ضرورة مشاركة المواهب المسرحية من جميع الجنسيات المقيمة على أرض الدولة لإتاحة الفرصة أمام تمازج الأفكار./انتهى

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