2021/08/17 | 11:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير ثلاث مضافات لداعش وعبوات ناسفة في ديالى المركز الخبري الوطني.

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