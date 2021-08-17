2021/08/17 | 11:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أصدر قائد القوة الجوية السابق، الفريق الطيار الركن المتقاعد، أنور حمد أمين، الثلاثاء، توضيحا حول حقيقة هروبه بعد صدور حكم قضائي بحقه.وذكر مكتبه الاعلامي، في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد القوة الجوية السابق يوضح حقيقة هروبه بعد صدور حكم قضائي بحقه المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد القوة الجوية السابق يوضح حقيقة هروبه بعد صدور حكم قضائي بحقه) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد القوة الجوية السابق يوضح حقيقة هروبه بعد صدور حكم قضائي بحقه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).