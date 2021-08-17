الكاظمي: جامع النوري سيرى النور وسوف تملأ أصوات الأذان جميع ضواحيه

2021/08/17 | 11:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان بقايا جامع النوري توضح مدى النزعة التدميرية للإرهابيين.

واشار الكاظمي خلال زيارته جامع النوري بمدينة الموصل، الى ان هذا الجامع معلم ديني تأريخي، يصل عمره إلى ألف عام أُريد له التخريب على يد عصابات داعش الإرهابية، مؤكدا ان جامع النوري سيرى النور، وسوف تملأ أصوات الأذان جميع ضواحيه، وسترتفع منارة الحدباء مرة أخرى بإعادة بنائه.

وأضاف ان تهديم جامع النوري أثناء تحرير مدينة الموصل آلم العراقيين جميعاً، عندما فجّره الإرهابيون لطمس كل معالم هذه المحافظة العريقة.

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