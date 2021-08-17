حركة طالبان تصدر عفوا عاما عن المسؤولين الحكوميين وتدعوهم للعودة الى العمل

2021/08/17 | 11:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت حركة طالبان، عفوا عاما عن المسؤولين الحكوميين، وحثت على العودة إلى العمل وذلك بعد يومين على استيلائها على السلطة في أفغانستان إثر هجوم خاطف.

واحتشد آلاف المدنيين الراغبين بالفرار من أفغانستان في مطار العاصمة كابل، بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة، مما دفع الجيش الأميركي إلى تعليق عمليات الإجلاء مع تعرض الرئيس الأميركي جو بايدن لانتقادات متصاعدة بشأن انسحابه من ذلك البلد الذي تمزقه الحرب.

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