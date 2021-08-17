الكاظمي: الموصل ستكون معبرا مهما لنقل البضائع والحركة التجارية

2021/08/17 | 11:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حجر الأساس لمشروع محطة قطار الموصل.

وأكد الكاظمي أن الموصل ستكون معبرا مهما لنقل البضائع والحركة التجارية وستكون رافداً مهماً في تنويع مصادر الثروة وتطوير الاقتصاد العراقي بعيداً عن الاعتماد على النفط مشددا على ضرورة استثمار الموقع الاستراتيجي لنينوى على النحو الأمثل اقتصادياً وقال ان الحكومة عازمة على تطوير وسائل النقل الحديث والسريع في الموصل لتستعيد دورها الاقتصادي والتأريخي ثانية.

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