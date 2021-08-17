السياحة تحدد شروطًا لتحويل المحميات الطبيعية إلى بيئة سياحية

2021/08/17 | 12:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية تحويل المحميات الطبيعية الى مواقع سياحية جاذبة للسياح، فيما أكدت اتخاذها إجراءات ساعدت بتحويل هيأة السياحة لشركة رابحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد العلياوي، إن “هناك إمكانية لتطوير المحميات الطبيعية مثل أور والمواقع الأخرى وتحويلها لبيئة جاذبة للسياح”، لافتاً الى أن “استثمار المحميات الطبيعة يكون من خلال إعمارها ورصد ميزانية لها وتأهيل فنادقها وإعادة صيانتها”.

وأشار إلى أن “الوزارة عملت على إدارة قطاع السياحة بشكل صحيح وترتيب ملفاته حتى تكون السياحة رابحة، حيث اعتمدت خطوات عدة، منها ضبط ملف التفتيش، وملف الفنادق وما يرتبط بهما، فضلاً عن ضبط موضوع الفيزا، واستحصال حصة من تلك الأموال للهيئة”.

وأكد العلياوي أن “من بين الإجراءات المتخذة، دعم توجه هيئة السياحة الى إصدار الفيزا الالكترونية”، مشيراً الى أنه “تم العمل مع الجهات ذات العلاقة من أجل إصدار الفيزا الالكترونية التي تيسر دخول الزائرين للعراق”.

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