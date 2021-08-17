تربية بابل تزف بشرى سارة للمحاضرين

2021/08/17 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بابلأعلنت مديرية تربية بابل، اليوم الثلاثاء، عن اطلاقها الصكوك الخاصة بالمحاضرين والإداريين فيما بيّنت ان التسليم ليومي الثلاثاء والأربعاء لقضاء الحلة.وذكرت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "باشرت بإطلاق الصكوك الخاصة بالمحاضرين والإداريين"، لافتة الى أن "موعد تسليم الصكوك يكون ليومي الثلاثاء والأربعاء لقضاء الحلة".وأضافت انه "على مدراء المدارس مراجعة قسم الحسابات لغرض استلام الصكوك ومراجعة المصارف من خلال لجنة الاستلام في المدرسة"، مشيرة الى ان "بقية الاقضية سيتم تبليغها لاحقاً".

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